沛爾*-創（6949）旗下全球首款可逆轉失智症新藥，美國要了，將用於阿茲海默症、帕金森氏症等長久以來被視為無藥可解的病患。

美國蒙大拿州昨（24）日證實，已與沛爾接洽，待完成一期臨床，即可透過美國「嘗試權法案（Right to try）」專案進入美國醫療體系，從蒙州出發，揮軍美國市場。

美國蒙大拿州昨天舉辦「開拓美國電子&生物科技與臨床創新領域的新契機」說明會，釋出這項重磅消息，是台灣新藥界重大里程碑。業界估，全球每年失智症治療商機高達新台幣1兆元以上，沛爾透過蒙大拿州取得揮軍美國市場的敲門磚，後續更有助於推廣至全球。

蒙州亞太商務辦事處表示，正與沛爾洽談，引進該公司細胞基因製劑及中樞神經退化性疾病創新藥物，雙方已進入合作細節討論。蒙州希望透過嘗試權法案，讓符合條件的新藥在取得上市許可前，就能提供患者使用，協助台廠開拓廣大的美國市場。

這項新藥是沛爾自主研發口服新型胜肽PP021，因具有穿越血腦障壁（BBB）能力，進而有效抑制因異常蛋白堆積導致的神經發炎（neuro-inflammation），有效保護帕金森氏中大腦黑質負責製造多巴胺的神經元，以及阿茲海默症中嚴重的小膠質細胞和星狀細胞，為帕金森氏症及阿茲海默症等無法逆轉的失智症病患提供治療新解方。

蒙州亞太商務辦事處指出，嘗試權法案讓完成一期臨床、符合當地審查條件的實驗性藥物，透過持照實驗治療中心提供患者使用。這讓台廠在後續臨床開發期間，即可申請將療法投入當地治療，提前累積真實世界用藥資料，並爭取治療收入。

一期臨床主要評估人體安全性，療效仍須持續驗證。蒙大拿生物科學聯盟會長Steve Eror表示，企業可一邊評估蒙州的治療安排，一邊繼續推進原有FDA上市核准程序。療程須經審查委員會評估安全性、風險效益及替代療法，治療中心也須持續記錄患者用藥結果。

「嘗試權法案」是美國總統川普在前任任期內簽署生效，旨在允許身患危及生命重症的患者，在用盡現有所有經 FDA 核准的治療方案且無法參加臨床試驗時，有權直接向藥廠申請使用「尚未獲得FDA完全核准」的試驗性新藥。

蒙州另以SB 535建立實驗治療中心制度，患者資格涵蓋更廣泛的醫療需求，經醫療人員推薦並完成知情同意等程序後，可接受符合條件的療法。