聽新聞
0:00 / 0:00
揚明光10月EPS -0.03元 百一-0.055元
光學鏡頭廠揚明光（3504）近期股價波動劇烈遭列警示股，昨（24）日公告10月稅後淨損300萬元，單月每股淨損0.03元，較去年同期由盈轉虧。
揚明光股價一度最高來到97.8元，但隨後重挫，股價一度腰斬，最低來到37.95元，昨日上漲4.05元，收44.8元。揚明光先前指出，本季除3D列印產品出貨略增，其他產品預估本季出貨較第3季減少。
機上盒廠商百一（6152）昨（24）日應主管機關要求公布自結財務訊息，10月營收10.5億元，年減12.7%，稅後淨損923萬元，每股淨損0.055元，累計前十月受惠處分廠房業外貢獻，每股純益2.305元。
百一累計前三季營收17.6億元，年增57.9%，營業虧損0.67億元，較去年同期虧損收斂，業外貢獻4.64億元，歸屬母公司業主淨利3.96億元，每股純益2.36元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。