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上詮10月EPS 0.07元 伊雲谷-0.03元
上詮（3363）股價波動，依規定公布財務數字。10月歸屬母公司業主淨利800萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益0.07元。第3季歸屬母公司業主淨損700萬元，每股淨損0.06元，較去年同期轉虧。
法人指出，第4季隨3.2T FAU將放量，但整合良率不如預期以及測試產能受限，法人預估明年可能以NPO為主流技術，CPO放量時間點遞延至2028年。
伊雲谷10月歸屬母公司業主淨損200萬元，較去年同期轉虧，每股淨損0.03元。第3季歸屬母公司業主淨利300萬元，每股純益0.06元，較去年同期大減。
伊雲谷表示，10月單月淨利、以及第3季淨利較去年同期減少，主係毛利率下降，獲利空間受到壓縮所致。
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