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惠特10月EPS 0.42元 邁達特0.2元
惠特（6706）昨（24）日公告10月財務數字。單月合併營收9,400萬元，年增154%，稅後純益3,300萬元，年減8.3%，每股純益0.42元。
惠特今年第3季已連16季虧損，但單季毛利率轉正至8.45%，每股淨損收斂至0.23元，前三季每股淨損3.08元。10月單月獲利，終結連續虧損。並在本月初決議斥資13億元建無塵室擴產。
邁達特（6112）昨（24）日公布10月單月財務數字，歸屬母公司業主淨利3,800萬元，年減21%，每股純益0.2元。第3季歸屬母公司業主淨損1,300萬元，每股淨損0.07元，較去年同期轉虧。
邁達特總經理施建成先前表示，展望第4季及明年，企業AI應用需求將持續升溫，金融、製造及政府單位投入AI資料中心建置，帶動AI伺服器、儲存及網路設備需求。
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