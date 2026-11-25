半導體導線架廠界霖科技（5285）昨（24）日舉行法說會，看好AI資料中心帶動伺服器電源需求，以銅夾式設計及高階模組爭取客戶新案。目前銅價仍處高檔，明年營運將以提升獲利為優先，以改善產品組合、導入新產品，全年營運效益可望再提升10%至15%，力拚獲利增幅優於營收。

界霖今年前三季營收年增約15%，主要受惠產業景氣回溫、產能利用率提升，加上醫療、資料中心等應用陸續導入新案，帶動毛利率及獲利同步改善，公司評估各項產品對營運的貢獻，除了訂單規模，也重視每筆訂單能帶進利潤，不同客戶、不同產品的毛利表現有別，爭取高附加價值專案，是明年延續獲利成長重點。

在AI伺服器電源應用方面，界霖說明，新一代晶片朝薄型化、雙面冷卻發展，電源模組內部的連接方式也要跟著改，新設計改用大面積銅片製成銅夾，改善導電與散熱效益，從晶片厚度到冷卻方式都有新規格，為銅夾及相關模組帶來切入機會。

公司表示，今年多項AI相關產品仍處導入初期，因應客戶下一代規格，從新品開發階段切入，依個別客戶要求完成測試與驗證，目前已有客戶推進新品導入，其他客戶需求量逐步增加，公司規劃擴大合作對象，降低單一客戶拉貨起伏對營運的影響。

至於針對法人關注的新案何時能放量，界霖回應，各家客戶從開發、測試到採用的時程差異頗大，規格較單純的產品最快約一個月，複雜產品則可能耗時一年以上，尤其AI電源產品對測試及驗證的要求較高，即使同樣用於伺服器，不同客戶也有各自的導入進度，實際出貨量仍須視客戶採用情況而定。

展望後市，界霖正向看待，資料中心及商用市場的新產品開發已陸續傳出正面訊息，公司看好2027年至2028年公有雲市場發展，像是AI伺服器持續改款，供電效率、能耗及散熱都是客戶開發下一代產品時必須解決的問題，界霖將持續投入電源相關零組件及高階模組開發，車用模組也同步推進。