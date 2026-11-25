記憶體模組大廠威剛（3260）看好AI伺服器帶動記憶體需求成長，昨（24）日宣布，與臺灣銀行等九家金融機構完成300億元聯貸簽約，為明年營運備足銀彈。

董事長陳立白日前指出，記憶體原廠擴產趕不上需求，預期明年DRAM供貨比今年更緊，且威剛今年第3季已將備貨水位拉高至逾500億元，此次取得大額授信，將增添採購調度彈性。

威剛表示，本案由臺灣銀行、華南銀行、第一銀行及兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行，獲銀行團超額認貸，最終以300億元簽約，資金將用於償還金融機構借款及充實中期營運週轉金。法人認為，對模組廠而言，記憶體顆粒報價走高，即使採購數量相同，也得準備更多資金，週轉額度攸關接單後能否及時備料。

面對產業趨勢，陳立白曾說，全球AI基礎建設持續擴張，推升DRAM及NAND Flash用量，上游原廠從建置新產能到製程轉換都需要時間，尤其DRAM，預期2027年全年都將處於缺貨狀態，價格仍有上漲空間。另外，威剛先前在法說會上透露，即使與原廠簽下長期供貨合約，也只能先敲定供貨量，採購價格仍須另議。

威剛提前備貨的效益已反映在獲利，今年前三季合併營收達1,172億元，年增215%，稅後純益336億元，每股純益101.47元，營收、獲利雙創歷史新高，前三季賺進的金額更超過公司過去25年獲利總和。

在貨源調度之外，威剛也將出貨重心延伸至高容量DRAM及企業級儲存。