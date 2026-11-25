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鈺創擬買回5,000張庫藏股
利基型記憶體IC設計廠鈺創（5351）昨（24）日董事會決議實施庫藏股，預計11月25日起至明年1月22日止，買回5,000張股票，買回區間價格為每股61元至146元，占公司已發行股份總數1.52%，作為轉讓員工，強化公司長期競爭力。
鈺創買庫藏股上限48.35億元，若股價低於買回區間價格下限，繼續執行買回。鈺創今年8月曾也實施庫藏股計畫，原訂買回6,600張，但執行期間股價平均高於買回區間價格上限，最終買回1,106張，執行率約17%。
鈺創受惠記憶體供需結構反轉、產品報價走揚，今年第3季稅後純益達24.93億元，每股純益7.59元，累計前三季稅後純益46.87億元，每股純益14.28元。
鈺創日前於法說會釋出正向訊息，指出AI應用加速滲透至邊緣運算、網通等領域，推升利基型記憶體需求，惟全球記憶體大廠擴產重心仍聚焦高階產品，利基型記憶體新增產能相對有限，對明年上半年營運維持審慎樂觀看法，供需吃緊格局可望持續支撐產品報價及獲利表現。
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