兆豐金控昨（24）日舉行第3季法人說明會，談及明年股利政策，總經理張傳章表示，歷年股利發放綜合考量股利穩定性、財務狀況、現金流量及未分配盈餘稅等因素後審慎規劃，由於近三年股利配發率大致維持在七成左右，未來也會以該配發率為原則，在兼顧股東權益及公司發展的前提下，維持穩定的配息政策。

2026-11-25 01:53