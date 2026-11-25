群聯（8299）昨（24）日宣布，自主研發的PCIe 5.0企業級固態硬碟（SSD）控制晶片暨解決方案X2，導入台積電tServer系統，今年上半年量產後，已出貨給全球雲端服務供應商（CSP）及伺服器客戶。

AI伺服器處理的資料量龐大，儲存系統能否快速、穩定地將資料送進運算晶片，直接影響整台伺服器的效能，群聯表示，X2包裝為企業級SSD品牌Pascari並出貨給全球雲端服務供應商（CSP）及伺服器客戶，自量產出貨以來，累計產值逾600億元。

群聯公布的合作夥伴，除台積電、技鋼、和碩外，還包括神雲、華碩、仁寶、永擎、微星、研華、凌華、威聯通，以及佳世達集團旗下其陽，範圍涵蓋伺服器代工、品牌廠到工業電腦與網路儲存設備業者，為X2從雲端資料中心拓展至企業端設備增添出海口。

群聯執行長潘健成指出，X2於2022年獲當時經濟部技術處（現為產業技術司）「A+企業創新研發淬鍊計畫」支持，公司歷經多年技術開發、產品驗證及客戶導入，今年上半年正式進入量產。這項計畫起步時原本著眼台灣自主開發企業級儲存控制技術，如今群聯以自有品牌交貨，從晶片、韌體到企業級SSD成品，建立全球雲端及伺服器市場。

台積電IT部門處長王其斌指出，資料中心基礎建設朝高效能、高可靠度及AI應用發展，儲存系統的效能與穩定性愈形重要，tServer的導入經驗來看，群聯將自主研發的控制晶片做成企業級SSD，應用於實際運作的伺服器架構，展現台灣業者從IC設計到系統整合的能力。

X2資料傳輸速度每秒逾14GB，最高支援容量達128TB，可提高單台伺服器的儲存容量及資料吞吐量，企業客戶除了要求讀寫速度，也看重大量資料存取時的正確性，群聯將自研控制晶片、韌體、錯誤更正及資料可靠度技術整合為一套方案，兼顧傳輸效能與企業級資料保護需求。