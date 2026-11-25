萊德光電-KY（7717）昨（24）日舉行法說會，執行長沈培生表示，旗下AI資料中心及低軌衛星應用雙引擎持續熱轉之餘，太空經濟是另一個高成長潛力的賽道，未來太空AI資料中心（AIDC）衛星市場規模會比低軌衛星多十倍以上，看好2027年營運優於今年。

萊德光電深耕低軌衛星，營收成長幅度與低軌衛星發射數量呈現正成長，第3季衛星雷射通訊出貨達1.91億個，貢獻營收比重從去年同期48%提升到57%，年增率94%；單季毛利率64%，每股純益2.34元；前三季每股純益6.68元，超過2025年全年的6.13元；公司日前公告自結10月每股純益1元。

市場預估，萊德光電今年營收可望達13億元，年增五成。沈培生指出，觀察國際衛星廠商未來幾年發射計畫，現在全球在軌低軌衛星約1.3萬顆，未來將達13萬顆，太空AIDC更是低軌衛星的十倍以上，低軌衛星會持續成長．太空資料中心則是未來幾年成長可預期。

沈培生觀察，衛星、LCT（衛星雷射光通訊終端）、頻寬需求以及訂單加急等四大面向，都對公司未來營運有正面影響，看好2027年營運優於今年。

沈培生分析，衛星持續入軌，發射瓶頸逐漸克服，低軌衛星及太空資料中心的增量可期；LCT數量也會持續增加，尤其過去低軌衛星約配置二至四顆LCT，隨著未來發展太空AIDC的衛星，因需增加上下方向連結，LCT配置將倍增至六顆。

另方面，萊德光電觀察到，客戶訂單更急了。沈培生表示，火箭發射頻率增加，國際衛星營運商建設發射場從二至三個變成十個，不僅未來五年火箭發射頻率及運量增加，火箭可搭載衛星從20顆變60顆，讓衛星、LCT、頻寬需求實現時間縮短。

萊德光電並積極布局光基地台需求，看好太空與地表間將透過雷射連接，建構太空及地表網路一體化的光纖網路。沈培生指出，光基地台需求已經開始，隨著頻寬需求增加，技術突破，未來效益可望持續推升。

隨著市場快速成長，衛星訂單加急，沈培生坦言，萊德光電有準備產能的壓力，目前主要產能位於大陸，同時擁有美國製造基礎，更應客戶要求前進泰國設廠，預計2027年加入量產。

他坦言，萊德光電屬於「高科技手工業」，製造人力培訓費時，初期導入有一定挑戰，但泰國廠可望因應2027年至2029年訂單成長需求，更要為2029年以後高度成長需求的產能另做打算。