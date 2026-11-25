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鼎炫獲利穩健 展望樂觀
鼎炫-KY（8499）昨（24）日舉辦法說會，董事長傅青炫指出，旗下聚赫銅箔事業有多面向發展，除了推進AI伺服器與美系大廠供應鏈驗證，並獲美系客戶共同合作開發手機應用的高強度特種薄銅箔，隨著新材料推進與旗下事業穩健獲利，展望樂觀。
針對銅箔進展，傅青炫說，聚赫HVLP5+銅箔已送樣多家CCL及PCB廠，參與AI伺服器新世代M10與PTFE路線驗證，並打入美系大廠AI PC高密度板與IC載板驗證；與美系客戶共同開發的奈米雙晶銅因散熱效率高出不鏽鋼三倍，已獲承認進入P2階段，預期最快率先量產。
產能方面，傅青炫表示，淮安規劃建置四個細胞工廠，未來量產優先啟動淮安二廠，預計2027年第3季投產。產能滿載下，單一細胞工廠規劃年產能1,500噸、投入人民幣3.5億至4億元，預估可貢獻7億至8億元產值。
材料與客戶布局上，鼎炫併購德祐與雙聯，與隆揚、聚赫組成四大支柱，由隆揚主導前端品牌開發並導入材料。傅青炫指出，公司成立美國商務團隊，成功切入美系智慧眼鏡與手機大廠供應鏈；聚赫磁控濺射與電鍍技術領先，更獲美系客戶申請納為研發合作中心。
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