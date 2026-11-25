巨大（9921）營運走出庫存調整陰霾，因應美國暫扣令，巨大將資本支出及產能擴充重心轉向越南，提前布局2027至2028年全球自行車需求回溫商機。

巨大昨（24）日舉行法說會指出，隨著通路庫存逐步去化、折價促銷減少，加上自有品牌（OBM）銷售表現亮眼，帶動獲利結構改善。第3季合併營收163.1億元，年增6.2%，毛利率回升至23.9%，營業利益5.1億元，年增29%，獲利增幅優於營收成長幅度。

觀察全球三大市場，歐洲受惠新車款在春夏銷售旺季表現亮眼，營運持續改善；中國市場也在新品挹注之下，需求逐步復甦；美國則受暫扣令影響，新品供應受限，成為現階段營運主要挑戰。

為突破美國市場供貨瓶頸，巨大加速調整全球生產布局。美國海關暨邊境保護局去年9月對巨大台灣廠發布暫扣令，迄今已逾一年，巨大已將部分車款移往越南生產，以供應美國市場，並同步評估由中國廠出口的可行性，維持供貨彈性及滿足客戶需求。

展望未來，巨大將透過產品升級、產能調度及多元化經營三路並進，強化市場競爭力。其中，電動輔助自行車（E-bike）及新年度登山車將持續推出新品，並因應中國市場消費結構轉變，擴大中階登山車及通勤車產品布局，拓展客群及銷售規模。

值得注意的是，巨大旗下室內自行車品牌Stages也將成為明年營運新亮點。Stages去年營收約1,800萬美元，主要鎖定全球高端健身房、精品室內自行車工作室，以及專業自行車騎士的室內訓練需求，並透過雲端生態系統串聯室內外騎乘訓練，目標明年營收倍數成長。

巨大認為，短期全球自行車市場仍受地緣政治、戰爭及消費信心等因素干擾，但長期自行車運動仍具成長潛力，將持續優化產品組合及全球生產配置，掌握下一波產業復甦商機。