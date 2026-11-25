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星星電力申請登錄興櫃
再生能源系統廠泓德能源（6873）旗下綠電交易子公司星星電力近期將申請登錄興櫃，最快明年底掛牌上市，為配合相關作業，泓德能源已啟動釋股作業，預計轉讓5,000至5,800張股票，每股轉讓價格88元。
公告顯示，泓德能源目前持有星星電力股權約82.94%，持有32,789,671股，本次作業也將放棄認購星星電力現金增資認股權利。
據悉，星星電力日前已通過辦理現金增資發行普通股不超過1.5萬張，每股發行價格88元，保留10%員工認購，其餘90%由星星電力股東按照持股比例分認。
星星電力成立於2020年，核心業務為電力交易、智慧調度、能源與資產管理、商業結構設計與風險控管，今年上半年每股純益約2元，實際財報將在興櫃前對外揭露。
星星電力總經理關婷怡日前指出，公司預計至2028年可供應風光電量體超過1.2GW，其中外購容量約951MW；儲能與電力交易方面，星星電力目前已有60MW表前儲能投入營運，預計今年底累計上線容量達360MW。
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