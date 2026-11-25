工業電腦（IPC）族群即將迎來新兵，博來科技（7562）預計2027年1月中旬轉上櫃，展望後市，博來科技董事長暨總經理蔣永慶看好明年營運，尤其核心市場歐洲預期將持續成長，也看好日本、韓國增長潛力，法人預估，博來今年營收有望雙位數成長，訂單需求強勁，預期2027年業績將持續繳出雙位數成長。

博來專注工業主機板（SBC）、無風扇嵌入式系統、強固型平板電腦、工業級邊緣AI運算系統平台的研發設計與製造，深耕智慧製造、智慧交通、邊緣運算、智慧城市、智慧醫療及AI影像分析等高階垂直應用市場。

業績表現方面，博來今年受制英特爾CPU缺貨影響，但累計前十個月營收仍交出6.88億元，年增9%，同期新高，法人預期，博來今年全年營收仍有機會達成雙位數增長。

以市場營收比重來看，博來63%來自歐洲，亞洲34%，包含日本、韓國、印度或中國大陸，美洲2%，其他市場1%。蔣永慶表示，有別於其他IPC同業早期主要進軍美國市場，博來初期主攻歐洲，2026年成長主要也來自當地業務。

博來今年第3季毛利率降至26%，低於近年水準。蔣永慶分析，主要是受到零組件漲價影響，但隨著公司陸續跟客戶反映成本上漲、調高產品售價，預期今年第4季到明年毛利率將逐步改善，目標回到2025年34.3%的水準。

展望後市，蔣永慶指出，博來目前訂單能見度最長客戶有到明年底，2027年公司目標是比今年成長，但後續仍要看英特爾CPU交貨狀況，主要成長仍來自歐洲市場，日本、韓國也是可以期待地區。