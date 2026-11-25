PC迎來產業逆風，宏碁（2353）董事長陳俊聖昨（24）日指出，預期今年第4季營收依然能年成長，除了宏碁PC業務自身表現高於市場均值，子公司「老虎隊」營運也持續成長。

展望明年，他預期零組件上漲仍是負面因素，PC產業銷量會下滑，但ASP會提高，宏碁會努力補上來。至於老虎隊明年營運持續看好，預期對整體獲利貢獻持續上揚。

陳俊聖昨日出席宏碁集團子公司聯合法說會。針對宏碁營運後市，陳俊聖表示，宏碁今年前十個月營收2,759億元，年增24%。現在來看第4季依然能年對年成長。從整體市場來看，研調機構報告預計出貨量將下滑20%以上，相信宏碁表現能高於市場均值。

陳俊聖指出，宏碁目前子公司老虎隊營收貢獻約三成左右，但獲利貢獻卻超過整體三分之一。他認為，宏碁核心PC產業已進入成熟期，但老虎隊的新業務仍在成長期，「期待老虎隊能快速前行，PC穩步前行。」

從目前來看，2027年仍有不少負面因素，陳俊聖說，零組件成本持續增長，導致PC產品漲價，影響市場需求，由於漲價關係，ASP會提高，宏碁會努力補上來。

陳俊聖持續看好老虎隊新事業貢獻，明年相關業務對集團整體獲利貢獻將持續擴大。陳俊聖分析，從研調數字看，2027年PC出貨量將會衰退，但單價還會成長；至於關鍵零組件供需狀況，如記憶體有很多個不同等級，仍需密切觀察。