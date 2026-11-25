「2026台中無人載具暨機器人應用展」昨（24）日在台中國際會展中心登場，精密自動化解決方案大廠東佑達（7942）首度參展，並宣布六軸光耦和對位平台、工業機器人，已分別接獲CPO訂設備大廠及半導體大廠訂單，能見度直達明年底。

東佑達此次參展，聚焦半導體自動化、人形機器人零組件及共同封裝光學（CPO）三大產品線。結合精密傳動、運動控制與關鍵零組件自製能力，深化高階設備應用，全力布局下一階段成長動能。東佑達預計明年第2季送件申請轉上櫃。

受惠於半導體設備需求帶動接單暢旺，東佑達累計前十月合併營收25.45億元、年增50.1%，續創同期新高。

在半導體自動化領域，東佑達以電動缸、線性馬達模組及多軸定位平台，支援晶圓搬運、製程設備、精密檢測與先進封裝等應用。透過模組化產品與客製化整合，協助設備客戶兼顧高速運動、精準定位與空間配置需求，持續深耕半導體設備供應鏈。

CPO為東佑達的中長期布局重點。因應矽光子與高速光通訊的精密對位需求，公司發展六軸光耦合對位平台，結合精密運動控制與系統整合技術，瞄準光纖與光學元件的高精度對準應用。

其中，六軸光耦和對位平台已接獲多家CPO設備大廠訂單，能見度看到明年底，近期因關鍵零組件缺貨而略有延遲，預計明年第2季放量出貨。

在人形機器人零組件方面，東佑達布局旋轉關節與肌肉致動器，將既有傳動及控制技術延伸至機器人運動單元。藉由機電整合與模組化設計，協助客戶提升開發效率及應用彈性，掌握人形機器人產業發展契機。