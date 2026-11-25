東擎（7710）搶攻機器人商機，昨（24）日宣布推出RBK-100 Robotics-in-a-Box整合式實體AI（Physical AI）開發平台，該平台由東擎與英特爾共同開發，目標簡化AI機器人開發流程，降低實作與實驗門檻，協助研究人員、教育工作者及開發者更輕鬆地投入實體AI領域。

東擎表示，RBK-100以旗下NUC BOX-358H為運算核心，搭載Intel Core Ultra X7 Processor 358H，整合本地端AI運算、RGB-D深度攝影機、六軸主從式機器手臂組，以及預載的AiRoboStarter軟體，打造即開即用的整合式開發平台。

東擎董事長李俊瑩表示，實體AI是推動AI從數位運算邁向實體世界的重要一步。憑藉著東擎在邊緣AI運算領域深厚的技術累積，看好實體AI將朝向更普及、更貼近實際應用的發展趨勢，並且相信其具備龐大的發展潛力。