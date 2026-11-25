車用PCB大廠敬鵬（2355）近年轉型有成，受惠於PCB因缺料而走向賣方市場，敬鵬有機會反映成本，有利提升毛利率，伴隨匯率有利因素加持，基本面向好，敬鵬並規劃，明年中國大陸與泰國都有大擴產計畫。

敬鵬2021年前是台商車用PCB龍頭，之後遭健鼎超車。敬鵬日前公布第3季毛利率逾20%，前三季每股純益2.42元，賺贏去年全年每股純益1.6元。

因應市場需求，敬鵬子公司Chin Poon Electronics （Thailand）Public Co., Ltd.將於泰國擴產，預計投入68.23億泰銖，用以添購設備，投資期間從今年至2029年。

敬鵬第3季泰國廠獲利5,000多萬元，除了泰國擴產之外，大陸廠區也會擴張，台灣廠區則鎖定利基產品升級。敬鵬統計，台灣產能占比原為55%，近年已降至約五成，銷售主要與全球車市連動。