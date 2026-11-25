工具機大廠榮田（7709）昨（24）日舉行法說，表示目前在手訂單維持在18億至19億元高檔水準，航太與軌道交通設備預計將於第4季逐步出貨；而遞延訂單挹注與新廠產能開出下，明年營收有望進一步挑戰新高。

展望明年，榮田接單主要聚焦美洲的能源及航太產業、中國商飛C919量產、印度基礎建設，以及台灣半導體耗材相關產業發展需求，而1,200坪的高雄湖內新廠已進入最終工期，預計最晚明年第2季投產，可望增加近30%生產場地，緩解產能壓力。

榮田指出，9月營收0.59億元、年減34%，主要受美伊戰事引發部分港口塞港、船運航班不穩，及CNC控制器交期由三個月拉長至六至七個月影響，部分機台認列時程延後；隨著出貨與驗收排程逐步消化，10月營收回升至0.84億元、年增21.6%。

榮田累計前十月合併營收7.39億元、年增2.7%。法人指出，榮田因主力產品為單價較高的客製化大型機台，營收認列易受客戶端安裝驗收時程影響而呈現月度波動；10月營收回升，顯示第4季營運重回成長軌道。