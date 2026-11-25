LED封裝廠弘凱（5244）昨（24）日舉行法說會，公司表示，受惠南通新廠效益顯現，第3季轉虧為盈。今年車用出貨雖受制於控制IC缺料，隨公司導入台系新晶圓代工廠，明年4月起供料瓶頸可望解除，加上海外新案與產品調漲效益，明年營運將優於今年。

弘凱指出，今年車用營收占比已達49.6%，全年確定突破五成，主力氛圍燈EVO與ECO系列雖獲一線車廠採用，但原晶圓代工廠產能轉向DRAM，致使控制IC交期受阻，單一車型月訂單500萬顆被迫改以外置IC應急。公司已轉向另一家台系晶圓代工廠重開光罩，明年第2季起供貨將全面順暢。

海外市場方面，弘凱說明，去年7月設立韓國分公司後，受惠高階鏡頭紅外線（IR）產品放量，營收占比已攀升至5%，當地最大車廠亦進入送樣階段；日本切入柏青哥商用機台供應鏈，本月再獲RGB ICLED追單並將於年底交貨。印度則採業務先行策略，鎖定汽機車外部燈與家電、安防商機。