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惠特獲利／自結10月 EPS 0.42元、年減8.7% 單月賺贏第3季
惠特（6706）24日因近期有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，依規定公布10月自結損益，單月稅後純益3,300萬元，年減8.33%，每股純益0.42元；雖然10月獲利較去年同期略減，但單月維持正數獲利，賺贏第3季單季表現。
惠特10月自結合併營收9,400萬元，年增154.05%；稅前淨利3,900萬元，年減20.41%；本期淨利3,300萬元，年減8.33%；每股純益0.42元，較去年同期衰退8.7%。
惠特第3季合併營收2.32億元，年增114.81%，雖然稅後淨損收斂至1,761.7萬元、每股淨損0.22元，仍寫下連16季單季虧損，不過單季毛利率已轉正至8.45%，累計前三季每股淨損3.08元。
展望後市，惠特本月初決議斥資13億元建無塵室擴產。法人指出，惠特卡位矽光子與共同封裝光學元件（CPO），聚焦PIC測試、0.05微米高精度耦光貼合及逾80通道光斑檢測設備並切入多家客戶，目前CPO設備小量生產，隨客戶端量產進度推進，後續動能可期。
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