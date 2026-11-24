聯發科（2454）今日公布，為持續深耕前瞻研發，建構從邊緣AI到雲端AI的完整技術版圖，2026年共計17篇論文入選ISSCC、JSSC、ICML、ECCV、NeurIPS、AAAI、DAC、TVLSI及IEEE Wireless Communications等全球頂尖積體電路設計、AI與通訊領域的國際學術會議與期刊，研究涵蓋邊緣AI、次世代通訊、AI資料中心與AI輔助晶片設計。其中，有5篇論文將於2027年2月在被譽為IC設計界奧林匹克的國際固態電路研討會（2027 IEEE International Solid-State Circuits Conference，ISSCC 2027）發表，為台灣唯一連續24年皆有論文入選ISSCC的企業，累計入選篇數達110篇。

2026-11-24 18:52