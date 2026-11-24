鼎炫-KY（8499）24日舉辦法說會，董事長傅青炫指出，旗下聚赫銅箔事業有多面向發展，除了推進AI伺服器與美系大廠供應鏈驗證，並獲美系客戶共同合作開發手機應用的高強度特種薄銅箔，隨著新材料推進與旗下事業穩健獲利，營運展望樂觀。

傅青炫指出，聚赫HVLP5+銅箔已送樣多家CCL及PCB廠，參與AI伺服器新世代M10與PTFE路線驗證，同步打入美系大廠AI PC高密度板與IC載板驗證；此外，雙方共同開發的奈米雙晶銅因散熱效率高出不鏽鋼三倍，已獲承認進入P2階段。

產能規劃上，大陸淮安共規劃建置四個細胞工廠，未來量產優先啟動淮安二廠，預計2027年第3季投產，滿載情況下，單一細胞工廠年產能1,500噸、投入人民幣3.5億至4億元，預估貢獻7億至8億元產值。

材料布局方面，鼎炫併購德祐與雙聯，與隆揚、聚赫組成四大支柱，由隆揚主導前端品牌開發並導入材料。公司已成立美國商務團隊切入美系智慧眼鏡與手機大廠供應鏈；聚赫磁控濺射與電鍍技術領先，更獲美系客戶申請納為研發合作中心。

針對股利與評價，傅青炫強調，鼎炫近年維持穩定獲利，持續落實平均配息率逾五成政策；公司目前市值約67億元低於淨值86億元，反觀持股七成的A股子公司隆揚電子市值高出母公司四至五倍，具價值重估空間。

鼎炫前三季受惠併購與擴張，合併營收30.77億元、年增73%，毛利12.7億元、年增67%，經營現金淨流入成長185%；惟研發與業務擴編推升費用翻倍，前三季歸屬母公司業主淨利2.43億元。法人看好第4季在美系消費電子新項目帶動下，全年營收可望突破40億元。