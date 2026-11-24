聯發科（2454）今日公布，為持續深耕前瞻研發，建構從邊緣AI到雲端AI的完整技術版圖，2026年共計17篇論文入選ISSCC、JSSC、ICML、ECCV、NeurIPS、AAAI、DAC、TVLSI及IEEE Wireless Communications等全球頂尖積體電路設計、AI與通訊領域的國際學術會議與期刊，研究涵蓋邊緣AI、次世代通訊、AI資料中心與AI輔助晶片設計。其中，有5篇論文將於2027年2月在被譽為IC設計界奧林匹克的國際固態電路研討會（2027 IEEE International Solid-State Circuits Conference，ISSCC 2027）發表，為台灣唯一連續24年皆有論文入選ISSCC的企業，累計入選篇數達110篇。

聯發科技集團，包含聯發科技各前瞻技術研發單位，以及集團旗下專精人工智慧領域的研究單位聯發創新基地（MediaTek Research），入選與發表的論文涵蓋AI加速器、AI超高解析度顯示與夜景攝影、2奈米晶片設計與製程協同最佳化、超低功耗與高效能兼具的多核心CPU、高速SerDes介面、Wi-Fi 8射頻技術、6G通訊、AI輔助晶片設計強化與自動化等研究主題。相關技術後續可應用於邊緣AI、領先網通技術、AI資料中心與AI輔助晶片設計領域，展現聯發科技從從邊緣AI到雲端AI的創新突破與前瞻技術實力。

聯發科技除持續發表論文，亦透過聯發科技前瞻研發中心（MediaTek Advanced Research Center，MARC）的產學合作，於2026年與全球頂尖學術機構共同發表或贊助發表超過百篇論文，持續擴大前瞻研究能量，培育下一代半導體與AI人才。此外，聯發科技專家亦受邀擔任晶片設計、AI與6G領域全球頂尖國際學術會議與期刊的重要職務，不僅展現國際學界對聯發科技技術實力的肯定，也讓聯發科技持續站在創新最前線，並與次世代人才及技術標準保持緊密連結。同時，聯發科技自2023年至2025年間每年研發投入逾新台幣1000億元，持續在關鍵領域建立領先地位，並轉化為核心競爭力。