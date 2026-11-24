在AI科技持續進步下，今年駭客攻擊事件大幅提升，也為資安廠安碁資訊（6690）帶來強勁需求，展望後市，安碁資訊總經理吳乙南24日指出，今年資安通報數量相比去年成長將近四成，光是服務現有客戶群安碁資訊已忙翻，安碁資訊預計，今年營收有望達成雙位數成長，第4季將為全年單季高峰，2027年目標營收、獲利或每股純益仍交出雙位數成長。

近期在AI Agent（AI 代理）技術日漸成熟下，不僅大幅壓低網攻成本並加快入侵速度，導致近幾個月台灣資安事件頻傳。

吳乙南坦言，其實現在光是服務安碁資訊自身客戶群，公司已經忙翻，目前到10月底的數據顯示，客戶資安通報的數量跟去年同期相比，成長將近四成；因應AI時代下駭客攻擊，安碁資訊近年投入AI檢測方案，並持續擴增服務範圍。

在業績表現方面，安碁資訊今年10月營收2.1億元，月減15.6%、年增8.5%；累計安碁資訊前十月營收為21.75億元，年增12.4%，為同期新高。

吳乙南表示，今年第4季依然是傳統旺季，有政府機關及SI案子驗收，預估本季相比去年同期將有小幅成長，全年來看，第4季將是單季營運高峰；全年業績有望持續創新高。

展望2027年，吳乙南對營運樂觀看待，目標營收、獲利及每股純益仍是雙位數成長。以業務別區分，增長動能主要來自SI及資安檢測業務，至於機房相關業務預計增長幅度有限，維持小幅成長。

吳乙南指出，資安的部分其實公司在看雲端的監控，基本上是會有成長，然後還有一個檢測，檢測尤其是紅隊（Red Team）、PT（滲透測試）部分，公司近幾年相關需求持續。至於SI方面，明年則希望成長三成。

安碁資訊近年增長力道較強業務首推SI，原先公司預計今年成長約五成，但目前已上修到成長八成。