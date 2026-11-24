中華票券（2820）24日舉行法人說明會，揭示今年前三季淨收益31.69億元，稅後純益20.03億元，較去年同期成長42%，每股稅後純益1.49元，已超越2025年全年每股稅後純益1.34元。

以2026年前三季財報表現而言，中華票券利息淨收益10.33億元，較去年同期成長64%；利息以外淨收益21.36億元，較去年同期成長32%；稅前淨利24.26億元，較去年同期成長36%，在各業務收益成長帶動下，公司整體獲利表現亮眼。

中華票券總經理魏政祥表示，中華票券今年前三季獲利表現佳，主要受惠於持續深耕並拓展票券業務，加上股權投資業務亦有斬獲，但債券業務因債券殖利率上升遭逢挑戰。展望未來，公司將持續關注全球經濟金融情勢，並秉持穩健經營原則，強化風險控管及資產配置，以維持良好的營運績效與股東報酬。

因應今年債市整體走空，債券殖利率上升也使得債券業務遭逢挑戰，華票則以維持低水位債券部位來因應，審慎控管部位、汰弱留強。

華票進一步表示，新台幣債券因全球長債利率飆升、地緣政治、油價波動干擾，以及科技業大量籌資，台債殖利率維持高檔，將逢高分批補入收益率較高標的，以持續提升整體部位收益率；外幣債券部分，因長端利率走升，操作策略將強化存續期間管理以控制部位風險，養券業務持續優化負債面管理，調節資金成本，確保穩定的養券利差。