利基型記憶體IC設計廠鈺創（5351）24日宣布，董事會決議實施庫藏股，預計自25日起至明年1月22日止，買回5,000張自家股票，買回區間價格為每股61元至146元，占公司已發行股份總數1.52%，主要供轉讓予員工之用，藉此留任優秀人才，強化公司長期競爭力。

鈺創此次買回股份總金額上限為48.35億元，若股價低於買回區間價格下限，仍將繼續執行買回。鈺創今年8月曾祭出庫藏股計畫，原訂買回6,600張，惟因執行期間股價多高於買回區間價格上限，最終買回1,106張，執行率約17%。

鈺創今年受惠記憶體供需結構反轉、產品報價走揚，營運大幅躍進，第3季稅後純益達24.93億元，每股純益7.59元，累計前三季稅後純益46.87億元，每股純益14.28元。

展望後市，鈺創日前於法說會釋出正向訊息，指出AI應用加速滲透至邊緣運算、網通等領域，推升利基型記憶體需求，對明年上半年營運維持審慎樂觀看法。