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伊雲谷獲利／10月自結淨損200萬元 較去年同期由盈轉虧
伊雲谷（6689）24日達公布注意交易資訊標準，公布2026年10月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨損200萬元，較去年同期由盈轉虧，EPS -0.03元。2026年第3季歸屬母公司業主淨利300萬元，EPS 0.06元，較去年同期減少86.79%。
伊雲谷近期積極拓展AI業務，日前宣布與日本東證Prime上市企業株式會社CREEK & RIVER（C&R）締結策略合作，雙方將於日本合資成立新公司「株式会社C&R eCloud Partners」，鎖定日本企業雲端、資安、AI需求強勁，成為伊雲谷首度以合資模式進軍海外的布局。
同時伊雲谷整合旗下多元技術、產品與服務量能，正式發布全方位企業級AI產品全景圖，目標成為企業推動AI規模化應用的關鍵夥伴。伊雲谷目前已在大中華區、東南亞及日本等市場建立在地服務團隊與跨國服務網路，並具備橫跨雲端、資料、AI至邊緣及地端的交付能力。
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