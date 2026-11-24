元大金控（2885）長期深耕職場性別平等，從人才發展、員工照護到企業文化，持續打造兼顧公平與福祉的工作環境，三度獲頒台北市職場性別平等認證最高榮譽「金質獎」，展現平等與尊重已從制度規範落實至工作日常，成為企業文化重要一環。

台北市政府推動「職場性別平等認證」，針對「推動性別平等之相關機制」、「促進組織決策之性別平等」、「工作與家庭平衡」、「友善孕育措施」等八大面向進行完整評核，「金質獎」代表企業整體表現超越認證標準，元大金控再次通過全面檢視並獲最高肯定，不只是延續既有成果，更是代表長期投入經得起時間檢驗，並能因應職場環境與人才需求持續進化的具體展現。

「專注績效、增進員工福祉」是元大金控核心價值之一。推動職場性別平等，不只是落實法令規範，更是元大金控建立公平文化、尊重多元人才、提升組織競爭力的重要基礎，讓每位員工都能憑藉專業能力、工作表現和發展潛力，獲得公平的機會，不因性別、婚姻或家庭照顧責任而受限制。

元大金控認為，職場平權不只是照顧女性，亦使不同性別、年齡及家庭責任的員工，皆能在人生不同階段獲得適切支持，因此公司提供優於法令的產假、陪產檢及陪產假、彈性育嬰留停之薪資補貼，且給予額外家庭照顧假，並安排每年健康檢查等措施，以實際行動展現企業重視員工健康權益及長期永續發展的承諾。

此外，元大金控將持續分享累積多年的實務經驗予金融同業及供應商合作夥伴，擴大友善職場正向影響力；元大金控再獲獎，是榮耀，也是長年堅持最有力的證明。元大金控將以此為新的起點，繼續為人才創造公平發展的舞臺，提供員工安心生活的後盾，讓每一位員工都能發揮所長、實現理想。