工業電腦（IPC）族群即將迎來新兵，博來科技（7562）預計將於2027年1月中旬轉上櫃，展望後市，博來科技董事長暨總經理蔣永慶看好明年營運，尤其核心市場歐洲預期將持續成長，也看好日本、韓國增長潛力，法人預估，博來今年營收有望雙位數成長，在訂單需求強勁下，預期2027年業績將持續繳出雙位數成長。

博來專注於工業主機板（SBC）、無風扇嵌入式系統、強固型平板電腦及工業級邊緣AI運算系統平台的研發、設計與製造，深耕智慧製造、智慧交通、邊緣運算、智慧城市、智慧醫療及AI影像分析等高階垂直應用市場。

面對自動化與自主移動裝置（AMR / AGV / 機器人）的爆發性成長，博來推出具備「輕薄小巧、高整合度」特性的嵌入式運算平台，能有效節省設備內部空間；同時全面提供車載與機器人視覺的GMSL高速低延遲影像傳輸介面，精準滿足移動載具於長距離、抗干擾與高畫質多鏡頭影像即時回傳的嚴格要求，打造出能在極端環境下穩定運作之高可靠度邊緣視覺運算系統。

在業績表現方面，博來今年受制英特爾（Intel）CPU缺貨影響，但累計前十個月營收仍交出6.88億元，年增9%，為同期新高紀錄，法人預期，博來今年全年營收仍有機會達成雙位數增長。

以市場營收比重來看，博來63%來自歐洲，亞洲34%，包含日本、韓國、印度或中國大陸，美洲2%，其他市場1%。蔣永慶表示，有別於其他IPC同業早期主要進軍美國市場，博來初期則主攻歐洲，2026年成長主要也來自當地業務。

博來今年第3季毛利率降至26%，低於近年水準。蔣永慶分析，主要仍是受到零組件漲價影響，但隨著公司陸續跟客戶反映成本上漲、調高產品售價，預期今年第4季到明年，毛利率將逐步改善，目標回到2025年34.3%的水準。

展望後市，蔣永慶指出，博來目前訂單能見度最長的客戶有到明年底，2027年公司目標是相比今年成長，但後續仍要看英特爾CPU交貨狀況，主要成長仍來自歐洲市場，而日本、韓國也是可以期待的地區。

此外，樺漢（6414）於今年7月透過旗下子公司超恩，公開收購博來，持股約達18.4%，成為第二大股東。

蔣永慶表示，雙方合作不會立即發生效益，但長遠來看它是一個互補。他舉例，樺漢自身客人多屬於超大型企業，但他們的子公司相當多，博來會與子公司合作，比如瑞祺電通（6416）專攻網安領域，他可以負責網通，博來可以做主機板，再把兩者加起來放在系統產品裡。