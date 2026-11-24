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百一獲利／10月自結10.5億元 每股淨損0.055元
機上盒廠商百一（6152）24日應要求公布自結財務訊息，10月每股淨損0.055元，累計前10月受惠處分廠房業外貢獻，每股純益2.305元
百一10月營收10.5億元，年減12.65%，稅後淨損923萬元，每股淨損0.055元。
近年百一STB除持續耕耘有線電視多系統營運商升級需求，更強打AI STB，同時布局低軌衛星海事終端設備。
本業部分今年以來百一STB新客戶開始出貨，加上一次性營收（原物料處分），推升毛利率水準，下半年既有STB新訂單開始出貨，可望推動營運穩定成長。
業外部分，日前百一處分中壢區土地及廠房，總交易金額為5.05億元，預計處分利益約3.83億元。
百一累計前3季營收17.6億元，年增57.9%，毛利率20.7%，優於去年同期13.2%，營業虧損0.67億元，較去年同期營業虧損3.07億元，有本業虧損縮小表現，業外貢獻獲利4.64億元，歸屬母公司業主淨利3.96億元，每股純益2.36元。
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