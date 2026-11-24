國泰金控（2882）總經理李長庚24日分享第31屆聯合國氣候峰會（COP31）觀察指出，永續金融與國際組織合作的混合型金融已逐步受到重視，已投入7,000萬美元參與亞洲具指標性的混合型金融，而台灣方面則期待如何運用國發基金對於政府所推動的重要政策方向來做混合型融資，希望更快有案子出現。

2026-11-24 17:22