兆豐金控（2886）24日舉行第3季法人說明會，隨著今年前十月稅後純益創歷年同期新高，法人關切明年的股利政策展望，總經理張傳章表示，歷年來股利發放都會綜合考量股利穩定性、財務狀況、現金流量及未分配盈餘稅等因素後審慎規劃，近三年股利配發率大致維持在七成左右，未來也會以該配發率為原則，在兼顧股東權益及公司發展的前提下，維持穩定的配息政策。

兆豐金控今年前三季稅後純益328.48億元、年增16%，每股稅後純益（EPS）2.21元。另外，根據公司日前公告，累計前十月自結稅後純益達343.31億元、年增12.8%，創歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）2.31元。銀行、證券、票券及產險等主要子公司獲利皆較去年同期成長，其中非銀行子公司合計獲利貢獻約26%，明顯高於去年同期，顯示集團近年推動收益來源多元化已逐步展現成果。

銀行仍是最主要的獲利核心，兆豐銀行前三季稅後純益年增6%，截至第3季放款平均餘額2.6兆元，年增11%，其中OBU及海外分行放款餘額都是雙位數成長，放款動能主要來自主辦國內綠能及半導體、資通訊產業的大型聯貸案，目前兆豐銀行在聯貸MLA及Bookrunner市占率皆排名第一。

另外，存款平均餘額3.4兆元，年增10%，主要受惠常態性存款專案及相關業務獎勵機制推動，外匯存款市占也重返第二。在業務規模擴大及資金成本改善下，前三季利息淨收益年增約13%，經常性收益持續增強。

而銀行前三季手續費淨收益更年增21%，其中財富管理淨手續費收入成長34%，截至9月底，高資產客戶達2,403戶，AUM為2,845.27億元，AUM年增20%。隨著客戶資產規模及服務需求持續提升，財富管理已成為集團擴大手續費收入、深化客戶關係的重要成長動能。

在公股投信四合一部分，張傳章表示，合併後預計將持有存續公司30.4%股權，未來將擴大投研及產品開發能力，發展REITs、私募基金及TISA等新業務，並結合集團財富管理通路提高手續費收入，為股東創造長期價值。

展望第4季，張傳章指出，兆豐金控將延續前三季的成長動能，其中，銀行子公司持續鞏固聯貸MLA及Bookrunner市占第一、外匯存款市占第二的競爭優勢，並深化高資產客戶經營及跨境資產配置；非銀行子公司持續掌握資本市場、資金運用及保險業務商機。整體來說，將以擴大經常性收益、提升非銀行子公司獲利貢獻及深化集團跨售為經營重點，持續提升獲利能力與股東權益報酬。