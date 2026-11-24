國泰金控（2882）總經理李長庚24日分享第31屆聯合國氣候峰會（COP31）觀察指出，永續金融與國際組織合作的混合型金融已逐步受到重視，已投入7,000萬美元參與亞洲具指標性的混合型金融，而台灣方面則期待如何運用國發基金對於政府所推動的重要政策方向來做混合型融資，希望更快有案子出現。

隨著全球氣候融資需求擴大，單靠傳統銀行授信或商業資本已難滿足轉型缺口。李長庚指出，外界常誤解混合型融資是「由政府承擔虧損、金融業賺取獲利」，但這其實必須回歸「資金本質」來看。商業銀行與壽險業運用的是存款戶與保戶的資金，必須在嚴格的風控與償還機制下運作；而政府預算、國際開發銀行或慈善基金，原本就需要投入基礎建設或捐助。

李長庚說，透過混合型融資的結構設計，由公部門或開發機構承擔第一層風險或提供優惠利率，加上其他機構加入參與，能有效降低風險，進而撬動5倍、甚至10倍以上的民間商業資本投入。

國泰金控資深顧問程淑芬也補充，混合型融資的核心在於「跨領域串聯」，讓公部門、開發機構與商業金融彼此理解限制，將原本無法獲利的案子轉化為具商業可行性的專案。她引述數據指出，過去市場普遍預估新興市場放款的違約率高達7%以上，但根據國際開發銀行過去10年統計，在妥善的投後管理下，實際平均呆帳率僅約2%左右。目前國際上已出現以1億美元公部門資金成功撬動10億至12億美元商業資金的案例，顯示混合型融資已正式進入加速落地的階段。

此外，李長庚觀察，本屆COP大會主辦國提出「氣候投資計畫（CIP）」概念，將抽象的減碳目標（NDC）轉化為具備明確指標與監督機制的具體專案，讓需要資金的新興國家從過去單純「伸手要錢」，轉變為提出完整計畫與治理架構，大幅提升了國際資金媒合的效率。

在實際落地成果方面，國泰世華銀行副總經理温珍瀚表示，國泰世華銀歷經兩年多評估與溝通，已於今年5月正式簽約加入由新加坡淡馬錫（Temasek）與滙豐（HSBC）發起、Pentagreen Capital管理的混合型融資基金第二期，第一、二期累計規模達8億美元。國泰世華銀以優先債權放款人（Senior Lender）身分投入7,000萬美元，目前該基金已成功貸放出1.8億美元予5個專案。

温珍瀚強調，該基金主要投資東南亞與南亞的永續基礎建設，與國泰金控「亞洲盃」的海外布局高度重疊。國泰世華不僅提供資金，更進一步與管理團隊合作，針對越南、菲律賓等地的潛在投資標的進行共同訪查，並結合當地分行的據點優勢，為被投資企業提供全方位的在地金融服務。

針對台灣本土的能源轉型與綠色金融發展，李長庚分析，國際間近期高度關注電氣化議題，如2035年電力占終端能源消費達35%的目標，相較於歐洲國家長期依賴天然氣供暖、面臨龐大的管線與電網改造陣痛，台灣因工業用電占比高，目前用電覆蓋率已達約34%，距離35%門檻並不遠。

至於國內離岸風電的授信動向，温珍瀚坦言，國泰世華自2015年率先參與台灣首座離岸風電融資迄今一路面對許多挑戰。基於對存款戶與股東負責，銀行對單一產業皆設有產業授信限額，以控管集中度風險。近年國泰世華在國內離岸風電本體的新增授信雖趨於審慎，但仍關注兩大方向，一是離岸風電周邊供應鏈，如工作運維船，二是海外風電市場，避免區域過度集中的風險，如日本、菲律賓與澳洲等地的離岸風電發展。

程淑芬則說，如同2000年網路泡沫後留下的光纖基礎建設造就了後續十年的數位經濟，再生能源與離岸風電的早期建置雖然伴隨陣痛期，但唯有給予產業合理的容錯空間持續推進，才能讓能源轉型越走越穩健。