台灣大哥大（3045）宣布，共同投資出品的《陽光女子合唱團》與《功夫》，在第63屆金馬獎合計獲得4項大獎，《陽光女子合唱團》獲「最佳女配角獎」，《功夫》摘下「最佳動作設計獎」、「最佳視覺效果獎」及「最佳造型設計獎」。

台灣大強調，自項目開發、投資製作到到行銷播映全程參與，並串連集團通路、MyVideo資源，以及院線上映到海外發行，擴大作品觸及與內容生命周期。

台灣大哥大總經理林之晨表示，《陽光女子合唱團》與《功夫》獲得金馬獎評審的肯定，非常感謝所有主創團隊與幕前幕後工作者的努力。

林之晨細數，《陽光女子合唱團》以真摯情感打動觀眾，創下7.7億元票房佳績；籌備十年的《功夫》，則展現台灣電影在動作設計、視覺效果與造型製作上的實力。兩部作品獲得金馬肯定，是對台灣創作人才與製作團隊最好的鼓勵，也可激勵投資方持續投入。

台灣大自2018年投入影視產業，累計參與投資及出品逾70部作品，從創作初期的投資支持，到行銷推廣及MyVideo平台播映，持續支持創作者Open Possible能所不能，讓更多台灣好故事被看見，走向更寬廣的國際舞台。

曾獲第10屆金馬獎「最佳女主角」的翁倩玉，時隔54年再以《陽光女子合唱團》抱回「最佳女配角」，在片中以溫柔而堅定的力量陪伴獄中女性，成為眾人的精神支柱。上台領獎時，除了感謝劇組、投資方與主演群，也分享許多人心中都有難解的家庭課題，以及說不出口的愛與對不起，而這部電影讓大家找到了答案。

《陽光女子合唱團》全台票房突破7.7億元，並已於馬來西亞、新加坡、香港、澳洲、蒙古、越南、英國、美國及加拿大上映，並預計明年前進日本市場。作品上架MyVideo首周即登上電影館排行榜冠軍，並蟬聯5周，將院線累積的觀眾熱度延伸至串流平台，目前仍持續熱播中。

近年台灣大也將支持延伸至創作源頭，推動「商業編劇人才養成計劃」，兩屆累計投入將逾600萬元，提供經濟支持、專業指導與產業媒合。從人才培育、項目開發、製作投資到宣傳播映，持續串接創作者、作品與觀眾，讓台灣內容及影視產業累積長遠發展的能量。