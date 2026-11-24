中華信評將台達電（2308）的長期發行體信用評等調升由「twAA」調升至「twAA+」， 「穩定」的評等展望反映：中華信評認為，未來一至二年台達電將應可維持其在AI電源與散熱管理領域中強健的競爭地位，並維持相當充裕的淨現金緩衝空間。

中華信評指出，在全球人工智慧（AI）基礎設施建設快速成長的需求帶動下，台達電強大的技術實力應可使其得以維持在電源與散熱管理解決方案領域較高的市占率。持續成長的 EBITDA 與強勁的自由營運現金流量，應可提升台達電未來幾年的淨現金緩衝空間並進而增強其面對營運波動時的韌性。

此次評等調升行動反映：中華信評預期，台達電顯著成長的EBITDA使其得以維持淨現金部位並因應潛在的市場波動。台達電與主要雲端服務供應商之間的策略合作關係及持續研發投資使該公司能充分把握高階電源與散熱管理解決方案領域快速成長的需求。中華信評認為，由於AI伺服器持續提升的功耗與運算密度，將驅使伺服器級零組件及資料中心基礎設施進行關鍵性的升級，而這些領域正是Delta產品的核心布局所在。中華信評目前預測，台達電2026年的EBITDA將顯著成長至1,500億元至1,700億元，2027年則將達到2,000億元至2,300億元，皆高於2025年的1,118億元。成長力道遠高於中華信評先前的預測。

中華信評預期，在高階解決方案營收貢獻占比持續增加以及營收規模快速擴張的支持下，台達電未來一至兩年應可維持其已有所增強的獲利能力。中華信評預測，該公司2026年至2027年的EBITDA利潤率將大幅高於先前的預期水準，從2025年的20.1%增加至21.5%至23.0%。不過，原物料與零組件成本上漲可能會在短期內對台達電的利潤率造成壓力，並使其傳統產品的競爭壓力加劇。

持續成長的現金流量應可滿足較高的資本支出與營運資金需求，同時擴大淨現金緩衝空間。中華信評預期，台達電2026年的資本支出將增加至約800億元，2027年則將維持在830億元至880億元的偏高水準。台灣、泰國、中國大陸與美國的產能擴張以及馬來西亞的新生產基地則為帶動資本支出成長的主要因素。零組件短缺、產品規格快速更迭以及資料中心建設時程可能延遲等因素皆可能導致營運資金波動加劇。不過中華信評認為，前述風險對台達電而言應在可控管的範圍。

AI投資波動性、技術更迭快速與日益激烈的競爭為影響中華信評預測的主要風險。AI基礎設施支出可能因資本支出延遲或超大規模雲端服務供應商的AI投資報酬率不盡理想而下降，導致產業的成長預期可能會因此而受到影響。此外，成長幅度較高的領域競爭加劇，需持續提高研發投資並快速完成產品認證以保有市占率與定價能力。若台達電無法維持其技術領先地位，其利潤率可能會因此而受到衝擊。此外，缺電或零組件短缺等營運瓶頸亦會對資料中心的試運轉進度構成風險，進而可能對台達電的營收造成負面影響。