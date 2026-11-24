邁達特（6112）24日達公布注意交易資訊標準，公布2026年10月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨利3,800萬元，較去年同期減少21%，EPS 0.20元。2026年第3季歸屬母公司業主淨損1,300萬元，EPS -0.07元，較去年同期由盈轉虧，主要是受「透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失」影響。

邁達特總經理施建成先前表示，前三季成長主要受惠營收維持穩健成長，主要受惠於Cisco、Dell大型專案陸續完成出貨與結案，加上Red Hat、Microsoft、AWS等軟體及雲端產品線業務持續成長，共同挹注營收成長動能。

展望第4季及明年，企業AI應用需求將持續升溫，金融、製造及政府單位投入AI資料中心建置，帶動AI伺服器、儲存及網路設備需求；同時，企業透過三大公有雲導入Anthropic、Google Gemini、OpenAI等AI模型的需求亦持續增加。邁達特已與多家金融、電信及製造業客戶展開專案導入協作，未來將持續強化技術服務能力，拓展AI基礎建設與雲端應用商機。