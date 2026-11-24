聽新聞
0:00 / 0:00
邁達特獲利／10月自結3,800萬元 每股賺0.2元
邁達特（6112）24日達公布注意交易資訊標準，公布2026年10月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨利3,800萬元，較去年同期減少21%，EPS 0.20元。2026年第3季歸屬母公司業主淨損1,300萬元，EPS -0.07元，較去年同期由盈轉虧，主要是受「透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失」影響。
邁達特總經理施建成先前表示，前三季成長主要受惠營收維持穩健成長，主要受惠於Cisco、Dell大型專案陸續完成出貨與結案，加上Red Hat、Microsoft、AWS等軟體及雲端產品線業務持續成長，共同挹注營收成長動能。
展望第4季及明年，企業AI應用需求將持續升溫，金融、製造及政府單位投入AI資料中心建置，帶動AI伺服器、儲存及網路設備需求；同時，企業透過三大公有雲導入Anthropic、Google Gemini、OpenAI等AI模型的需求亦持續增加。邁達特已與多家金融、電信及製造業客戶展開專案導入協作，未來將持續強化技術服務能力，拓展AI基礎建設與雲端應用商機。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。