全球標準驗證領導機構英國標準協會（BSI）台灣分公司今年適逢成立30周年，於日前舉辦2026 BSI國際標準管理年會並頒發年度重要獎項，資拓宏宇（6614）與台積電（2330）等產業標竿企業同受肯定，獲頒BSI台灣30「成長夥伴獎」，由資拓宏宇資安長侯智容代表領獎。此獎項特別表揚導入並持續維護資訊安全管理系統逾20年的組織，肯定其長期投入資安治理，並與BSI攜手因應產業變局、共同成長的夥伴關係。

資拓宏宇董事長吳麗秀表示：「能與國內外頂尖標竿企業一同獲頒成長夥伴獎，對資拓宏宇是極大的肯定。這不僅印證我們內部資安治理架構通過國際最高標準的長期檢驗，更代表我們有能力將自身經過實戰驗證的資安管理經驗，轉化為協助政府及企業客戶強化數位韌性的最佳後盾。」

資拓宏宇早於2002年1月即通過BSI驗證，取得資訊安全管理系統BS 7799證書，超前部署企業資安體系；2021年更進一步擴大為全公司範圍通過ISO 27001驗證，確保從業務到管理單位的每位成員均具備完善資安防護能力。迄今與BSI Taiwan攜手合作長達24年，除持續接軌最新標準，更陸續導入雲端服務資訊安全管理ISO 27017、公有雲個人資料保護ISO 27018及隱私資訊管理系統ISO 27701等國際驗證，建構涵蓋地端、雲端與隱私保護的全方位合規防線。

面對日益複雜的網路威脅，資拓宏宇不僅建置完善制度，更強調「攻防實戰」與「全員防禦文化」。在技術防禦面，每年定期執行風險評鑑、弱點掃描、滲透測試與災難還原演練，並落實內稽與管理階層審查，確保極端狀況下的營運不中斷能力；在人員意識面，則透過常態性社交工程演練、資安與個資保護訓練及年度例訓，將風險辨識與即時應變內化為同仁日常習慣。

展望未來，資拓宏宇將持續以多年累積的資安治理實務及顧問服務經驗為基礎，攜手客戶、國際標準驗證機構與產業夥伴，將資訊安全從單一企業的防護能力，進一步轉化為推動產業升級與數位信任的長期力量。