寵物機能性食品業者禾碩康-KY（7874）預計於12月掛牌，承銷價暫定115元。董事長康潤生24日表示，隨著全球寵物商機持續發酵，公司以美國在地研發及製造為基礎，採取代工與自有品牌雙軌並進的營運策略，期望進一步擴大市場規模，再創營運佳績。

康潤生表示，禾碩康以OEM／ODM代工業務搭配N-Bone、Get Naked兩大自有品牌，形成營運雙引擎。目前營收結構約為代工占70%、自有品牌占30%。未來希望進一步提高品牌業務占比，尤其看好電商市場發展，隨著電商年均複合成長率達40%，可望帶動品牌業務加速成長。

在代工業務方面，公司與美國主要寵物牙科保健品牌合作逾15年，從產品企劃、配方設計、模具開發到量產均共同參與。穩定的代工規模有助於攤提固定成本；自有品牌則可直接接觸終端消費市場，將消費者回饋轉化為新品研發及代工合作機會，形成相互支援的營運模式。

美國在地研發及製造則是禾碩康另一項競爭優勢。公司於美國德州Plano設有研發及生產基地，2025年產量達1,485萬磅，產品直接於當地製造並供應美國市場，有助降低進口關稅及跨境供應鏈風險。2025年約97%營收來自北美市場，與主要深耕台灣內需市場的同業有所區隔。

在海外市場布局方面，禾碩康未來將以北美市場為核心，逐步向其他區域拓展，初期將以中南美洲為目標，並評估透過與墨西哥業者策略聯盟等方式，擴大市場觸角。

同時，禾碩康採共同開發製造（JDM）模式，累積植物性配方、潔牙骨造型及低敏原料相關專利，並自主開發關鍵適口劑（Palatant），降低原料依賴、提高新品開發彈性。配方、模具及量產驗證的整合，也提高客戶轉換供應商的成本。

康潤生進一步指出，寵物已成為家庭成員，飼主更重視原料來源及健康效益，公司堅持天然配方與美國製造。旗下品牌已進入Walmart、Amazon、Chewy、Petco及TJX等美國主要實體與線上通路。

法人表示，禾碩康兼具研發、製造及品牌經營能力，北美在地生產與長期客戶合作支撐接單基礎。未來可望藉由深化北美布局，延伸寵物營養補充品、肉類零食及新型機能產品，並拓展電商與國際通路，擴大品牌及代工業務規模。