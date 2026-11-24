兆豐金控（2886）24日舉行法人說明會，談到台美利率政策動向，總經理張傳章指出，若美國核心PCE與油價持續偏高，聯準會12月份仍可能再升息一碼；台灣央行短期則維持現狀，但須留意輸入性通膨。新台幣匯率方面，張傳章則認為，今年第4季及2027年呈現震盪偏貶的機率較高。

預估聯準會12月恐再升息一碼 台灣央行則按兵不動

從美台利率政策來看，張傳章預期，聯準會在9月16日升息一碼至3.75~4%，為2023年以來首次升息，若核心PCE與油價持續偏高，12月份仍然可能再升息一碼；而台灣央行已連續十次凍漲政策利率，短期應該還是會維持現狀，但若輸入性通膨升溫，將不排除升息。

在通膨議題方面，張傳章進一步指出，中東衝突使國際油價居高不下，聯準會將今年的PCE以及核心PCE分別上修至3.7%及3.4%；台灣央行也同步將今年CPI以及核心CPI預測上修至2.03%及2.16%，兆豐金控預估第4季CPI大約將落在2%左右；若明年油價能夠回落，央行則預測CPI將可降至1.83%。

至於經濟成長部分，張傳章也說，受惠於AI以及高效能運算，央行將今年台灣經濟成長率上修至11.48%，但明年則在高基期之下，預估將會回落到5.82%，儘管企業融資需求的增幅可能會趨緩，但AI供應鏈、高科技製造、能源基建仍有資金需求。

張傳章提到，若AI資本支出持續擴張、地緣風險降溫，有助於經濟成長上行；相對的，若AI效益不如預期、貿易保護主義升溫以及美債殖利率維持高檔，則可能抑制全球投資與終端需求。

預估新台幣第4季及2027年震盪偏貶機率高

另外，在新台幣匯率方面，張傳章指出，今年7月一度貶至32.4元，9月底回至31.8元左右，10月中旬隨外資匯出再度走貶，近期大約落在32.5至33元之間，考量美台利差擴大、外資持續匯出、壽險業美元現貨需求增加的情況下，預期第4季及2027年呈現震盪偏貶的機率較高。

面對利率走升、匯率波動以及全球市場環境變化，張傳章指出，兆豐集團仍以穩健經營為原則，並隨著市場狀況調整資產配置與資金的應用，近期聯準會升息使得美元存款重新定價，外幣資金成本也隨之上升，因此在資金管理上，將更重視存款結構以及資金成本管控，除了持續增攬專案定存，也會增加低成本的存款，美元大額存款則會在業務成長與資金成本之間取得一個平衡

針對近期匯率波動，張傳章表示，銀行外幣資金主要是採資金池管理，並透過FX SWAP進行部位軋平，因此匯兌損益占整體獲利比重並不高，目前外幣損益約64%來自美元，今年1至9月美元部位平均每月稅後純益約1,480萬元左右；全部外幣部位則為2,320萬元左右，新台幣走貶，整體而言有助於外幣獲利，但換算後，風險性資產（RWA）也會隨之增加，影響資本適足率。

因此，張傳章說，大額外幣利息收入目前會採用每周拋補的方式來降低匯率大幅波動的影響，在這樣的資金跟市場環境之下，業務發展會更重視收益跟資本使用效能，除了持續掌握授信需求，也會結合經由信託、聯貸等業務，提高整體手續費收入；消金業務方面，將持續發展利差較佳的理財型房貸、個人信貸。

另外，海外市場也是兆豐金控未來重要的成長動能之一，張傳章指出，將會善加利用美國四家分行及全球據點，搭配企業投資美國融資保證機制以及海外信保機制，在台商供應鏈持續調整過程當中，掌握企業赴海外投資所衍生的融資資金調度、跨境金融需求。