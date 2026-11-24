永豐餘（1907）推動循環經濟、落實淨零轉型，深耕永續治理成果獲肯定，於24日舉辦的兩場頒獎典禮各獲大獎，不僅首度拿下「2026 BSI國際標準管理年會」的「永續深耕卓越獎」，更獲得「2026年度第五屆淨零產業競爭力獎」—造紙業「特優獎」，而旗下永豐實（6790）亦於淨零產業競爭力獎，囊括造紙業「卓越獎」與跨產業「淨零企業競爭力十強」，集團低碳轉型與永續治理成果同獲肯定。

永豐餘獲頒BSI「永續深耕卓越獎」，表彰公司長期依循國際管理標準、將永續策略落實於日常營運做法獲肯定。英國標準協會(British Standards Institution, BSI)為全球重要標準制定及驗證機構，自2003年起每年於台灣舉辦「國際標準管理年會」，表揚在永續管理與國際標準實踐表現優異的企業。

「淨零產業競爭力獎」由財團法人二十一世紀基金會舉辦，是台灣具指標性的淨零評選獎項，透過可取得、可比較、可驗證的公開資訊建立評選機制，涵蓋七大產業、逾百家上市櫃公司。

永豐餘以二代創辦人何壽川提出的「醣經濟」為核心，從提高自發自用電比例、發展生質綠電及建構智慧能源系統三方面著手，強化能源韌性。公司運用固態資源循環燃料、液態木質素與氣態沼氣發展「三態綠電」，逐步降低對燃煤的依賴。2025年三事業群（工紙、林漿紙、消費品）總自發自用電比例達67%，並結合智慧能源系統提升能源使用效率，深化低碳布局。

產品端，永豐餘持續拓展「以醣代塑」，以新技術、新產品及新市場的「三新材料」推動產品升級，創造新的成長動能，朝向生產成長與碳排放逐步脫鉤的方向邁進。2025年台灣三事業群範疇一、二碳排放量為133.6萬公噸，較2024年減少5.1%，較2021年碳費基準年減少19.9%，展現低碳轉型成果。

永豐實旗下「五月花」紙品與「橘子工坊」潔品深入民眾日常生活，近年積極推動能源轉換、製程效率提升與碳管理。2025年完成台灣全營運據點範疇一、二、三溫室氣體盤查與查證，清水廠天然氣鍋爐亦投入運轉，加速低碳製程轉型。

減碳成果方面，永豐實2025年以低碳能源替代約2.38萬公噸燃煤使用量，估計可減少約4.75萬公噸碳排放；每百萬元營收所產生的溫室氣體排放量，較2024年下降5.35%。製程管理方面，用水重複利用率達90%以上，每生產一公噸紙的用水量控制在10公噸以下，餘料總量也較2024年下降30%，持續提升資源使用效率與低碳競爭力。

永豐餘表示，循環經濟是公司長期的行動方針，透過國際管理標準，將永續策略落實於日常營運。各營運據點依循ISO 14001環境管理系統，建立環境風險辨識與管控機制，並持續推動能源轉型與低碳營運。未來，永豐餘將接軌ISO 59000系列循環經濟國際標準，深化資源循環管理，延伸既有的能源、材料與循環技術優勢，創造氣候科技產業的新成長動能。