太醫（4126）發言人王昱婷24日表示，今年公司營運重心放在改善毛利率，主動捨棄部分低毛利產品，將人力及產能集中於高毛利產品，帶動前三季毛利率達32.99%，創近五年新高。展望明年，隨著歐洲市場庫存去化告一段落，今年表現相對疲弱的市場，明年可望有較亮眼的表現。

太醫今日召開法說會，該公司今年前三季累計營收18.52億元，年增1.24%；稅後純益3.42億元，年增16.08%，每股純益（EPS）4.72元，優於去年同期的4.06元。

王昱婷指出，今年營收成長幅度雖低於全球醫材產業平均，但公司更著重獲利表現，透過產品組合優化及生產效率提升，改善整體獲利體質。部分毛利率較低的產品，公司選擇不再生產或承接訂單，以提高現有產能及人力的運用效益。

就各區域市場表現來看，今年以美國及德國市場最為亮眼，營收分別年增約38%、33%，其中北美市場營收占比由去年同期8.8%提升至12.1%，德國則由6.1%提升至8%。台灣及中東市場也維持近一成成長，日本因去年基期較高，表現相對平穩，其他歐洲市場則受到客戶庫存調整影響，營收有所下滑。

產品方面，太醫主力商品密閉式抽痰管因去年歐洲證照換證，客戶提前備貨墊高基期，今年隨出貨回歸常態，前三季營收年減19%；非密閉式產品則逆勢成長7.5%，營收占比提升至81.1%，其中傷口引流套營收年增近兩成、客製套類成長近三成，醫療儀器及其他部分產品也有二至四成的成長幅度，彌補主力商品銷售下滑的缺口。

展望明年，王昱婷表示，隨著歐洲市場庫存去化告一段落，看好今年表現較弱的市場明年回溫。公司業務團隊甫結束德國醫療器材展（MEDICA）行程，預計年底更新年度預算，屆時將進一步掌握各產品線及區域市場的成長動能。