光通訊廠上詮（3363）公告10月自結財報，單月稅後純益800萬元，相較去年同期轉虧為盈，每股純益0.07元，表現明顯優於今年第3季的稅後淨損700萬元及每股淨損0.06元。法人指出，上詮明年新產能陸續開出後，營運動能將有機會繳出優於當前表現。

上詮24日公告10月自結財報，單月合併營收達2.29億元、年成長71％，稅前淨利1,100萬元，稅後純益800萬元，每股純益0.07元，表現相較去年同期轉虧為盈。法人指出，上詮正在量產3.2T的FAU產品線，成為今年10月營運動能繳出優於第3季的主要關鍵之一。

觀察上詮未來營運動向，上詮於今年11月初宣布，董事會決議通過新增資本支出預算約21.9億元加計原尚待執行預算11.4億元後，資本支出預算總額為33.3億元。法人表示，上詮投入的資本支出主要應用在FAU產線自動化及擴增，預計明年新產能陸續開出後，未來將可望替上詮帶來顯著營運成長力道。