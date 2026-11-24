聽新聞
0:00 / 0:00
上詮獲利／10月自結每股賺0.07元 相較去年同期轉虧為盈
光通訊廠上詮（3363）公告10月自結財報，單月稅後純益800萬元，相較去年同期轉虧為盈，每股純益0.07元，表現明顯優於今年第3季的稅後淨損700萬元及每股淨損0.06元。法人指出，上詮明年新產能陸續開出後，營運動能將有機會繳出優於當前表現。
上詮24日公告10月自結財報，單月合併營收達2.29億元、年成長71％，稅前淨利1,100萬元，稅後純益800萬元，每股純益0.07元，表現相較去年同期轉虧為盈。法人指出，上詮正在量產3.2T的FAU產品線，成為今年10月營運動能繳出優於第3季的主要關鍵之一。
觀察上詮未來營運動向，上詮於今年11月初宣布，董事會決議通過新增資本支出預算約21.9億元加計原尚待執行預算11.4億元後，資本支出預算總額為33.3億元。法人表示，上詮投入的資本支出主要應用在FAU產線自動化及擴增，預計明年新產能陸續開出後，未來將可望替上詮帶來顯著營運成長力道。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。