NAND控制晶片暨AI應用儲存解決方案整合服務領導廠商群聯電子（8299）24日宣布，旗下自主研發的PCIe 5.0企業級SSD控制晶片暨解決方案「X2」，自2022年獲經濟部技術處（現為經濟部產業技術司）A+企業創新研發淬鍊計畫支持後，歷經技術研發、產品驗證及全球客戶導入，已自2026上半年正式進入量產階段，並開始大量出貨至全球雲端服務供應商（CSP）及伺服器客戶。

自X2量產出貨以來（透過群聯企業級SSD自有品牌Pascari銷售），截至目前已累計創造超過新台幣600億元的經濟效益產值，不僅帶動台灣企業級SSD技術持續向前，更讓台灣自主研發的儲存控制技術正式進入全球資料中心供應鏈。

群聯Pascari企業級SSD X2是針對資料中心及企業級應用所打造的PCIe 5.0 SSD解決方案，透過群聯自主研發的控制晶片、韌體、錯誤更正及資料可靠度技術，提供高速、高容量、高可靠度及企業級資料保護能力。X2的資料傳輸效能超過14GB/s，最高支援容量可達128TB，協助全球資料中心及企業伺服器提升儲存系統吞吐量。

目前X2已導入台積電（2330）tServer系統及多家ODM與品牌伺服器夥伴，並開始進入全球CSP及企業級伺服器市場，從台灣自主研發走向全球資料中心應用，形成國產企業級SSD技術商品化的重要成功案例。

台積電IT部門處長王其斌表示，資料中心基礎建設正快速朝向高效能、高可靠度及AI導向發展，儲存系統的效能與穩定性也日益重要。群聯X2能夠從自主研發走向實際系統導入，並應用於tServer相關架構，展現台灣IC設計與系統整合能力的高度成熟。

群聯電子執行長潘健成則說，群聯非常感謝經濟部多年來對台灣企業投入前瞻技術研發的支持。X2從2022年獲得A+計畫支持開始，群聯投入大量研發資源，經歷多年技術開發、驗證及客戶導入，如今已經從一項研發計畫成果，真正轉化為大量出貨的企業級SSD解決方案，並進入全球CSP及伺服器市場。