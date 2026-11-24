看好記憶體產業發展，威剛（3260）委由臺灣銀行、華南銀行、第一銀行及兆豐銀行統籌主辦300億元聯合授信案，24日完成聯貸簽約；聯貸資金將用於償還金融機構借款及充實中期營運周轉金，可優化威剛的財務結構，並為後續營運成長提供穩健的資金後盾。

威剛表示，聯合授信案由臺灣銀行、華南銀行、第一銀行及兆豐銀行統籌主辦暨擔任管理銀行，獲9家金融機構積極參與，順利達成超額募集，最終以300億元結案，顯示國內金融業對威剛營運與未來發展給予高度肯定與支持。本聯合授信案依溫室氣體排放量等永續指標給予相應利率減碼，以實際行動支持威剛遵循永續發展原則、持續實踐永續經營。

面對AI帶動記憶體產業進入新一波成長循環，威剛指出，憑藉敏銳的市場研判與前瞻庫存策略，推升今年前三季合併營收年增215%達1,172億元，突破千億元大關，稅後淨利336億元，皆創歷史新高。

威剛說明，在核心事業持續成長之際，也積極將業務版圖延伸至企業級儲存及AI運算，旗下企業級儲存品牌TRUSTA布局資料中心應用，威剛工控則拓展工業級嵌入式儲存市場，逐步建構橫跨多元場域的AI生態系。

此外，持續推進多元事業布局，轉投資的台灣運動彩券自第二屆發行以來深耕市場，並於113年續任發行機構，114年運動彩券全年銷售710億元，年增10.4%創歷史新高，挹注國家運動發展基金近77億元，持續支持臺灣體育發展。

威剛強調，從記憶體、企業級儲存與AI應用，到運動休閒、文創娛樂、電競及智慧移動等領域，持續擴大跨域事業布局，透過本業成長與多元事業雙軌並進，打造更具韌性的成長引擎，為企業長期發展挹注新動能。