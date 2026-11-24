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一詮獲利／10月自結8,200萬元 EPS 0.35元、年增逾10倍
一詮（2486）23日應主管機關要求公布自結財務資訊，10月稅後純益8,200萬元，年增10.7倍，每股純益0.35元，年增10.6倍，獲利表現亮眼，單月獲利已達今年第3季整季的逾五成，為第4季營運開出紅盤。
受惠高階散熱元件出貨暢旺，一詮10月合併營收8.48億元，月增8.1%、年增67.9%，連續兩個月改寫單月歷史新高；第3季合併營收23.01億元，年增48.3%，稅後純益1.62億元，年增2.1倍，每股純益0.67元，年增2倍。
展望後市，隨高階散熱新產能陸續開出，一詮散熱片月產值已突破4億元並朝5億元邁進，目標明年底挑戰近10億元翻倍成長。法人指出，受惠AI伺服器與客製化晶片均熱片拉貨強勁，加上高毛利產品比重提升、帶動獲利結構顯著優化，預期第4季營運續處高檔，推升全年業績表現。
此外，一詮日前公告實施庫藏股，預計最高斥資3億元，在每股100元至200元區間買回1,500張自家股票轉讓予員工，買回期間至明年1月19日止。
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