旺矽（6223）受惠客戶需求持續暢旺及新產能開出，法人預估，第4季營收可望季增中高個位數百分比，加上2027年營運展望指引明確，2028年共同封裝光學（CPO）設備有望量產，將帶動評價提升，調高投資評等及目標價。

投顧法人分析，旺矽持續擴增探針卡產能，預估VPC至2026年底、2027年底月產能會分別可達200萬針、250萬針，MEMS分別達350萬針、600萬針，後續可望逐季開出，部分AI ASIC相關專案已排到2028年，帶動市占率持續增加。

據了解，旺矽Insertion2設備日前新增一家客戶，預估2027年上半年將有更明確進展；至於Insertion 3設備客戶類別包括晶圓代工、Fabless、專業封測廠，已交工程機給三家客戶，另還有三個客戶陸續交機中。

法人指出，旺矽預期Insertion 2不至於被跳過或整併至Insertion 3，客戶從下訂單、交機、裝機、驗收皆需時間，預估2027年第1季開始拿到訂單，2028年CPO設備對營收貢獻可望明顯增加，整體占比有機會達雙位數水準。