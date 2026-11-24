黃仁勳回歸輝達執行長職位帶來的主要改變，國泰證券證期研究部認為主要分為兩點，第一，降低長期戰略改變的不確定性；第二，降低重要客戶與供應鏈的疑慮。先前因為GPU占比較高而可能受到影響的雙鴻（3324）、廣達（2382）及仰賴輝達投資的CoreWeave、Nebius 風險顯著降低。

國泰證券提醒，降低風險，不是消除風險，出口管制和公司治理調查也沒有因為回任而自動解除；另外，監管及金融環境造成融資成本過高問題亦仍在。在市場信心初步恢復下，未來重點將放在政策及金融面對於AI產業的影響，以目前來看，資料中心必須自己負擔電力成本，並改善能源效率為最可能情境，高力（8996）、華城（1519）、倉和（6538）、台達電（2308）等個股仍為主要受惠玩家。

國泰證券證期研究部先前在 GPU 可能放緩下，預估 ASIC 將為潛在受惠者，但以結論來講，ASIC 的成長趨勢原本就在，不必非得建立在看壞 NVIDIA 的前提，當推論需求持續成長時，ASIC 能夠針對特定運算與記憶體存取模式進行最佳化，提供更低的 TCO 本身就為其優勢。NVIDIA 也透過NVLink Fusion，讓第三方客製化 XPU 能夠接入NVIDIA 的互連及 AI基礎設施生態系。故敘事為 GPU 繼續主導高度通用、需要開發生態系的運算市場，ASIC 則在規模化、可最佳化的工作負載中擴張。

以成長性而言，在高基期下，GPU 2027 年出貨量推估成長約兩成水準，ASIC 因基期較低則為翻倍，達 110%，已成長性考量，仍首推 ASIC 供應鏈，相關包含聯發科（2454）、創意（3443）、世芯（3661）、鴻海（2317）、智邦（2345）及緯穎（6669）。