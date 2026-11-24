黃仁勳回歸輝達執行長職位帶來的主要改變，國泰證券證期研究部認為主要分為兩點，第一，降低長期戰略改變的不確定性；第二，降低重要客戶與供應鏈的疑慮。先前因為GPU占比較高而可能受到影響的雙鴻（3324）、廣達（2382）及仰賴輝達投資的CoreWeave、Nebius 風險顯著降低。

2026-11-24 10:49