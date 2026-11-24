宏碁「老虎隊」法說下午登場！搭黃仁勳回鍋行情 宏碁資訊亮燈漲停
宏碁（2353）旗下子公司「老虎隊」24日下午將舉行聯合法說會，包含安碁資訊（6690）、宏碁資訊（6811）、宏碁智新（7794）輪番登場，海柏特（6884）亦將參加櫃買中心舉辦的業績說明會，法說會搭上黃仁勳回鍋輝達（NVIDIA）執行長行情，帶動相關個股提前表態，宏碁資訊攻上漲停板，股價來到222元，上漲20元，安碁資訊早盤大漲近9%，逼近漲停板，股價挑戰重回200元大關，宏碁智新、海柏特（6884）漲幅逾半根停板。
宏碁資訊累計今年前三季營收97.46億元，年增30.8%；毛利率11.4%，年減1.3個百分點；營益率7.5%，年減0.5個百分點；稅後純益5.87億元，年增26%。
宏碁資訊表示，除了受惠於雲端與軟體服務業務持續增長外，旗下子公司宏碁智雲資訊專注於企業多雲服務、雲端資安防護及 AI 數位員工解決方案。隨著其資訊業務拓展及豐富的雲端架構導入與跨平台整合經驗，為宏碁資訊營運注入長期成長動能。
安碁資訊今年累計前三季營收達19.64億元，年增13%；營業毛利7.87億元，年增7%，毛利率40%；營業淨利2.93億元，年增16%；稅後淨利2.44億元，年增15%；每股純益8.14元。
安碁資訊表示，第3季受惠於原取得金融與政府機關指標型專案外，資安防護檢測服務及雲端服務需求穩定成長。從前三季財務表現來看，公司營收與獲利都比去年同期成長，其中營業淨利成長幅度高於營收，展現整體營運的效益與獲利能力。
宏碁智新累計今年前三季營收10.22億元，年增38.5%；毛利率19.5%，年減5.2個百分點；營益率6%，年減2.9個百分點；稅後純益5,712萬元，年增4%，每股純益2.13元。
宏碁智新指出，印度市場為本季營運亮點，公司於當地邀請寶萊塢影星擔任品牌代言人，結合具競爭力的價格策略與通路布局，積極掌握節慶旺季消費商機，帶動冷氣產品市場反應熱絡；後續將乘勝追擊推出洗衣機等大家電新品，擴充產品組合，加速拓展印度市場版圖。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。