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黃仁勳一回來AI供應鏈穩了？分析師看旺這幾檔
輝達（NVIDIA）宣布黃仁勳回歸執行長，國內大型法人機構認為，此舉將消除市場原先對於NVIDIA新產品可否維持一年一代的擔憂，NVIDIA維持在AI市占領先地位。預期黃仁勳將積極給予Neocloud融資支持，降低市場對於Neocloud未來現金流等擔憂，預期將帶動NVIDIAACIE營收成長維持高檔。
此外，NVIDIA成立國家安全與出口管制委員會，將負責監督貿易法規遵循及國家安全風險，NVIDIA將終端客戶及用途的查核提前至接單階段，以符合BIS規範的訂單出貨，未來市場對於出口相關不確定性將降低。上季對中國銷售Hopper占NVIDIA營收2%，最新一季財測排除中國資料中心營收，對未來財測額外下修壓力有限。
法人機構並指出，就產品觀察，NVIDIA上季認列Vera Rubin 200億美元營收，第4季將認列至ODM，目前VR上游瓶頸已陸續解決，預期明年第1季VR出貨將季增至1.5萬櫃，第2季跳升至2萬櫃以上水準。黃仁勳回歸使輝達將維持GPU市占領先，藉由快速推出新品拉開與對手距離。
不過，美國BIS對於海外管制終端客戶規範不得為中國客戶，仍將影響小型Neocloud，然觀察算力價格高檔狀況下，預期後續將有整併潮。
監管部分，明年已通過審查資料中心將加速建置，成長創高不變，看好以Hyperscaler及中大型Neocloud為主相關廠商，維持看好鴻海（2317）、技嘉（2376）、緯穎（6669）等AI供應鏈營運後市表現。
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