漢康-KY（7827）今年5月底於台灣創新板掛牌上市，近期股價自掛牌後高點187元回檔，公司24日宣布，創辦人、董事長暨執行長劉世高於過去五個交易日內，以自有資金陸續增持自家公司股票，累計投入金額近3,000萬元，未來亦規劃持續加碼。

漢康表示，董事長此次增持股票係基於個人投資規劃，後續實際買進數量、金額及時程，將視市場狀況及相關法令規定執行。

漢康今年5月於台灣創新板掛牌上市後，營運布局聚焦新藥臨床開發、國際授權合作及全球資本市場三大方向，目前各項新藥研發及臨床試驗均持續依計畫推進，並尋求與國際大型藥廠的授權及策略合作機會。

劉世高表示，漢康目前持續推動臨床開發與國際業務布局，旗下新藥研發、全球臨床試驗及對外合作等工作均依各項計畫推進，公司將持續執行既定研發與營運策略，並依相關進展適時對外揭露資訊。

在新藥開發方面，漢康現階段研發重點包括核心候選藥物HCB101及三特異性候選藥物HCB303。其中，HCB101目前持續推進多項癌症適應症的全球臨床試驗，HCB303則已陸續取得美國及台灣主管機關的臨床試驗核准，進一步擴充公司進入臨床開發階段的產品管線。

隨著旗下兩項候選藥物持續推進臨床開發，漢康也同步布局國際商務合作，尋求與國際大型藥廠建立新藥授權及策略合作關係，相關合作將依實際洽談及執行進度推進。

資本市場布局方面，漢康繼今年登上台灣創新板後，也持續進行美國存託憑證（ADR）相關規劃，評估透過國際資本市場拓展海外投資人基礎，以及建立多元資金來源的可行性。不過，相關計畫仍須依適用法規及主管機關核准程序辦理。

展望後續營運，漢康-KY將持續聚焦HCB101全球臨床試驗、HCB303臨床開發、國際藥廠授權合作，以及ADR等資本市場規劃，並依各項研發與業務實際進展，適時對外公布相關訊息。