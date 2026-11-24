輝達高層異動事件暫落幕，黃仁勳重返輝達團隊與董事會激勵美股止血，台積電（2330）今日跟隨ADR走勢，罕見漲停，為放寬漲幅10%後第四度盤中出現漲停。台積電早盤漲停來到2,230元。

自2015年6月台股放寬漲跌幅限制至10%以來，若計入24日盤中漲停，台積電共出現過 4次漲停紀錄，前3次皆以漲停價收盤，今日尚在盤中交易時段。

2015年6月以前台股漲跌幅限制為7%也曾有亮燈漲停紀錄，但自2015年改制10%漲跌幅且台積電身為大型權值股權重放大僅有上述4次紀錄。

Anthropic上市後股價急速修正，加上全球人工智慧AI市場前景雜音頻傳，外界關注AI市場前景變化與台積電營運連動性，台積電昨回應提問提出最新看法。

台積電指出，展望未來，零組件價格上漲與總體經濟的不確定性為消費性產品及價格敏感的終端市場帶來挑戰。然而，由於台積公司強大的技術差異化優勢與廣泛的客戶群支持，市場對我們先進製程技術的需求依然強勁。

台積電也指出，全球對 AI 的需求與日俱增，長期展望持續看好。隨著應用場景逐漸從聊天機器人（Chatbot）轉向 AI 助理（AI Assistant），代理式 AI（Agentic AI）的普及更進一步推升了整體需求。

半導體在 AI 大趨勢中依舊扮演不可或缺的核心角色。隨著半導體在全球供應鏈中的價值持續攀升，不僅為我們全球客戶開創值得掌握的龐大商機，也為台積公司帶來更多高價值潛力——因為無論客戶採用何種架構方案，都需要最先進的半導體製程技術作為後盾。先進的半導體製程產能供不應求的情況持續存在。