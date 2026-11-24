公開資訊觀測站最新資料顯示，台達電（2308）董事長鄭平昨（23）日申報擬以洽特定人方式，轉讓手中近半數、共計2.78萬張台達電股票至新籌備公司廣曜股份有限公司。

台達電近期股價大幅回檔，從今年5月歷史天價2,585元一路修正，接連失守2,000元、1,000元整數大關，昨天攻上漲停板990元，離重返千金股還差一步。鄭平昨天申報大舉轉讓持股，引發關注，台達電說明，這是鄭平個人持有的部分公司股份轉讓至他擬成立的新公司，目的為穩定持股。

依據公開資訊觀測站資訊，鄭平目前持有台達電股票5.56萬張，此次預計轉讓2.78萬張予廣曜股份有限公司籌備處，轉讓後持股剩約2.78萬張。市場解讀，鄭平大舉轉讓持股至名下新公司，可能為家族傳承考量。

台達電昨天早盤以最低點864元開出，距離今年5月下旬歷史新天價2,585元已腰斬再打折，累計自6月以來，三大法人賣超1.52萬張，其中，外資賣超1.49萬張，投信法人賣超9,175張，僅自營商買超6,157張。

基本面方面，台達電第3季稅後純益234.95億元，季減6.5%，年增26%，為歷史次高，每股純益9.04元；前三季稅後純益691.85億元，年增61.7%，已超越去年全年，每股純益26.64元。今年營收及獲利創新高確立。

鄭平看好本季營運，因應上游材料上漲，台達電目前已與客戶協商價格，陸續於本季到明年第1季反映，預期本季營收優於第3季好，毛利率不會比上季差。外界預期，台達電營收力拚連三季改寫新猷，本季營收將首度突破2,000億大關。

法人預期，台達電後續布局持續往AI資料中心完整電力與散熱方案延伸，包括高壓直流供電與液冷系統等產品。隨AI機櫃功率密度提高，高效率供電與液冷需求持續增加，公司由零組件延伸至系統級解決方案的布局仍具成長空間。